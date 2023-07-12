Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і чотири удари - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили три пункти управління, десять артилерійських засобів російських окупантів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.