Події

06:43 12.07.2023

Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

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Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі окупантів

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і чотири удари - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили три пункти управління, десять артилерійських засобів російських окупантів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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