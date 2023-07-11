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15:45 11.07.2023

Унаслідок обстрілів Херсона постраждали п'ятеро людей, серед них є дитина - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів Херсона постраждали п'ятеро людей, серед них є дитина - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона поранень дістали п'ятеро осіб, серед них 8-річний хлопчик, усіх постраждалих госпіталізовано, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них – 8-річний хлопчик, у котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він перебував на подвірʼї будинку", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

Також важких поранень зазнав 68-річний чоловік: осколками йому травмувало голову, шию, грудну клітку, руки та ноги.

Травм середнього ступеня тяжкості дістали 56-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна людина постраждала в Кіндійці.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, було відомо про двох постраждалих.

 

Теги: #херсон #обстрелы

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