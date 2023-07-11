Унаслідок обстрілів Херсона постраждали п'ятеро людей, серед них є дитина - голова ОВА
Унаслідок ворожих обстрілів Херсона поранень дістали п'ятеро осіб, серед них 8-річний хлопчик, усіх постраждалих госпіталізовано, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
"Відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них – 8-річний хлопчик, у котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він перебував на подвірʼї будинку", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.
Також важких поранень зазнав 68-річний чоловік: осколками йому травмувало голову, шию, грудну клітку, руки та ноги.
Травм середнього ступеня тяжкості дістали 56-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна людина постраждала в Кіндійці.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, було відомо про двох постраждалих.