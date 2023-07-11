Окупанти здійснили 48 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ, а також атакували Україну безпілотниками "Shahed", повідомили в Генштабі збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Інформація про наслідки цієї атаки наразі уточнюється", - зазначено в повідомленні на сторінці фейсбуці.

За даними Генштабу, минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів і здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - зазначили в Генштабі.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.