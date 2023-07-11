ЗС України відбивають удари противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Північного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар'їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, Сили оборони відбили всі атаки росіян у районах населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.