У результаті російського обстрілу Межівської громади поранено мирного жителя

Унаслідок ворожого обстрілу Межівської громади з РСЗВ "Торнадо-С" поранено одну особу, пошкоджено 13 будівель і три автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ "Торнадо-С". Поранення отримав 58-річний чоловік. Пошкоджено 12 житлових будинків, господарську споруду та 3 авто", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Також Лисак повідомив про обстріл Марганецької громади: "Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені".