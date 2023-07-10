Сили оборони звільнили 14 кв. км на півдні та сході України за тиждень - Маляр

Сили оборони України звільнили від російської окупації 14 кв. км української території протягом минулого тижня і 191 кв. км від початку контрнаступальних операцій, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Схід. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту звільнена площа на сході становить 24 кв. км. Збільшено за тиждень на 4 кв. км", - написала Маляр у телеграм-каналі в понеділок.

"Південь. За тиждень у результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. Звільнена площа становить 168,6 кв. км. Збільшено за тиждень на 10,2 кв. км", - додала заступник міністра.

За її словами, українські захисники за минулий тиждень завдали понад 79 ударів по районах зосередження особового складу противника, по 8 пунктах управління, 17 станціях радіоелектронної боротьби, 11 складах боєприпасів ворога, знищили 24 зенітно-ракетні комплекси ворога, 39 із 67 випущених ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136.

Водночас Маляр розповіла, що протягом минулого тижня противник завдав по Україні 39 ракетних і 334 авіаційні удари. На східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано 7 тис. 184 обстріли, на таврійському - 4 тис. 318 обстрілів.