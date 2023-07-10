Зливи в Індії призвели до загибелі близько 20 осіб

Мусонні дощі призвели до зсуву ґрунту і повеней на півночі Індії, через що загинули щонайменше 22 людини, повідомляє в понеділок The Guardian.

Про загиблих повідомляють у штатах Хімачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Джамму і Кашмір та Пенджаб. У Хімачал-Прадеш повені за вихідні призвели до обвалення моста і змили кілька бараків. Для порятунку людей влада використовувала вертольоти.

Увечері в неділю влада Хімачал-Прадеш попросила людей не виходити з дому, тому що "ще більше дощів очікується в найближчі 24 години" При цьому експерти зазначають, що в багатьох ділянках штату за вихідні вже випала місячна норма опадів.

У багатьох північних штатах затопило вулиці, у деяких районах рятувальники використовували гумові плоти для порятунку людей, які опинилися зачиненими у своїх будинках.

У столиці країни Делі у зв'язку з важкими погодними умовами закрили школи. На деяких дорогах у місті рівень води піднявся до коліна, у місті випало 153 мм опадів - найбільша кількість опадів за один день у липні за останні 40 років.