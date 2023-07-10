ЗС України ліквідували 440 окупантів

Збройні сили України ліквідували 440 російських окупантів, 2 бронемашини, 7 танків, 5 артсистем і 1 БПЛА, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 234480 (+440) осіб ліквідовано, танків - 4085 (+7) од, бойових броньованих машин - 7966 (+2) од, артилерійських систем - 4371 (+5) од, РСЗВ - 668 (+0) од, засобів ППО - 414 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3686 (+1), крилаті ракети - 1271 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6937 (+8) од, спеціальна техніка - 632 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.