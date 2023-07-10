Окупанти продовжують атакувати Нікополь

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки по Нікополю з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Увечері влучив по Марганецькій громаді. А вже після першої години ночі - по Нікополю", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає.

Наразі уточнюють збитки від російських снарядів.

"В інших містах і районах області було тихо - без обстрілів", - підсумував він.