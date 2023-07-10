Події

07:12 10.07.2023

На чотирьох напрямках на сході тривають важкі бої між ЗС України та противником

3 хв читати
На чотирьох напрямках на сході тривають важкі бої між ЗС України та противником

На чотирьох напрямках на сході тривають важкі бої між ЗС України і противником, загалом понад 30 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області; Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Противник завдав авіаційних ударів в районах  Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Часів Яр, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних  ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 10.07.2023
Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

19:59 09.07.2023
ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

19:37 09.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках

ЗС України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках

08:00 09.07.2023
ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

07:19 09.07.2023
ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

07:09 09.07.2023
За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

07:04 09.07.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:42 08.07.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:39 08.07.2023
РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

19:21 08.07.2023
ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Зеленський про саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися з Дудою діяти разом

ОСТАННЄ

Росіяни мінують об'єкти електромереж, водогін і технічні приміщення ЗАЕС - мер Мелітополя

10 липня: Яке сьогодні свято

В Україні затвердили новий нагрудний знак для нагородження військових

Ворог із мінометів ударив по двох громадах Сумщини

ПС США завдали удару по лідеру ІДІЛ у Сирії

У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

ЗС України на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстрілювання цілей ворога

В Одесі з 10 липня вводять літні обмеження для вантажівок

У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА