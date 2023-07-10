Події

07:07 10.07.2023

Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

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Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед яких колишні ув'язнені, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На одному з полігонів східного військового округу алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед новобранців є особи з числа колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

У Генштабі повідомили, що більшість зазначених осіб уже звернулися до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати своє відправлення до районів бойових дій на території України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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