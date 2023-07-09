ЗС України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Збройні сили України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - ідеться у вечірньому зведенні.

Водночас на запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ.

Так, ворог завдав авіаційних ударів у районах Рівного і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

У Генштабі повідомляють, що противник зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої.

"Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Винторівка, Іскрисківщина, Яструбине Сумської області та Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області.

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове та Іванівське Донецької області.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.