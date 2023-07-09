Події

15:21 09.07.2023

Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала жінка

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Унаслідок обстрілу житлових кварталів Херсона постраждала жінка, їй надано медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка. Близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, "у постраждалої діагностували струс головного мозку і поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує".

 

Теги: #херсон #обстріл

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