Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала жінка

Унаслідок обстрілу житлових кварталів Херсона постраждала жінка, їй надано медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка. Близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, "у постраждалої діагностували струс головного мозку і поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує".