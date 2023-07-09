Події

07:04 09.07.2023

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу сім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і ліквідувала 10 БПЛА, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у суботу.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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