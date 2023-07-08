Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу сім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на фейсбук-сторінці у суботу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 11 артилерійських засобів противника на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони і дві станції радіоелектронної боротьби окупантів.