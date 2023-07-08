Події

19:39 08.07.2023

РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

1 хв читати
РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 34 авіаційні удари по території України протягом доби, також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи у фейсбуці.

Протягом доби противник завдав авіаційного удару поблизу Вовківки Сумської області, Новоєгорівки та Невського Луганської області, Спірного, Дружківки, Білої Гори, Авдіївки, Благодатного, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, Козацького Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, зокрема, міст Вовчанськ та Куп'янськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області та м. Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 08.07.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:21 08.07.2023
ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

08:02 08.07.2023
ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

07:23 08.07.2023
Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:15 08.07.2023
За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника

07:05 08.07.2023
За добу війська РФ завдали 53 авіаудари, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ

За добу війська РФ завдали 53 авіаудари, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ

19:16 07.07.2023
За добу ворог завдав ракетного удару, 42 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав ракетного удару, 42 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ

19:10 07.07.2023
За добу українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника

19:07 07.07.2023
Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

19:03 07.07.2023
У підрозділах окупантів збільшилася кількість відмов від участі в бойових діях

У підрозділах окупантів збільшилася кількість відмов від участі в бойових діях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

Зеленський повертається в Україну з Туреччини з раніше інтернованими там захисниками "Азовсталі" на борту

ЄС привітав завершення знищення хімзброї США

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

Резніков: Україна використовуватиме касетні боєприпаси тільки для деокупації своїх територій

ОСТАННЄ

Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

Більшість німців підтримують вступ України в НАТО - опитування

Україна працює над посиленням ППО у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі - Резніков

ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

Зеленський повертається в Україну з Туреччини з раніше інтернованими там захисниками "Азовсталі" на борту

ЄС привітав завершення знищення хімзброї США

Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 14 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА