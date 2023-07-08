РФ завдала 34 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 34 авіаційні удари по території України протягом доби, також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи у фейсбуці.

Протягом доби противник завдав авіаційного удару поблизу Вовківки Сумської області, Новоєгорівки та Невського Луганської області, Спірного, Дружківки, Білої Гори, Авдіївки, Благодатного, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, Козацького Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, зокрема, міст Вовчанськ та Куп'янськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області та м. Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.