ЗС України продовжують наступати в Запорізькій області, на сході стримують атаки окупантів

Сили оборони України продовжують наступ на мелітопольському і бердянському напрямках у Запорізькій області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - ідеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою, російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на Донеччині - упродовж доби там відбулося понад 25 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку впродовж доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій у районі Веселого Донецької області, успіху не мав... На Авдіївському напрямку ворог вчиняв безуспішні наступальні дії в районах Новокалинівки, Степового, Первомайського і Невельського... На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка", - ідеться у зведенні.

Крім того, на шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області, а також на куп'янському напрямку поблизу Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. "Наші воїни стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога", - зазначають у Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ, на сіверському та слобожанському зберігає військову присутність.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.