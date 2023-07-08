Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 30 червня 2023 року становили 25 170 осіб (станом на 18 червня - 24 862), зокрема 9 177 загиблих (9 083), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 202 чоловіки, 2 506 жінок, 281 хлопчик і 225 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 934 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 15 993 поранених 477 хлопчиків і 342 дівчинки, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 18 червня загинуло п'ятеро дітей і ще дев'ятьох було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у червні становила 172 порівняно зі 174 у травні, 180 - у квітні, 181 - у березні, 143 - у лютому, 201 - у січні цього року, 206 - у грудні та 187 - у листопаді минулого.

Найсмертоноснішим місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 143 загиблих. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 811, у травні - до 544, у червні - до 429 і в липні - до 385. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 3 684 особи, у серпні - 339, у вересні - 405 і в жовтні - 309.

Кількість поранених за червень становила 641 порівняно з 685 у травні, 494 - у квітні, 592 - у березні, 456 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні і 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 919. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 106, травень - 1 138, квітень - 1 891, березень - 3 000. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

У цьому зведенні також наводиться регіональний зріз. Найбільше загиблих і поранених від початку повномасштабної війни в Донецькій області - відповідно 4 336 і 7 732, за нею йде Харківська - 1 083 і 2 299.

У Київській області, за даними організації, загинуло 964 цивільних і 337 було поранено, у Херсонській - відповідно 640 і 1 200, у Луганській - 522 і 748.

У Чернігівській області від початку війни УВКПЛ ООН зафіксувало 334 загиблих і 260 поранених, у Запорізькій - 310 і 571, у Миколаївській - 303 і 663, у Сумській - 207 і 333, у Дніпропетровській області - 203 і 783.

Найбезпечнішим регіоном, без постраждалих, залишається Закарпатська область, немає загиблих і в Тернопільській області, проте там було поранено 10 осіб. В Івано-Франківській області кількість загиблих і поранених - по одному, у Волинській - 1 і 6, Хмельницькій - 3 і 21, Кіровоградській - 4 і 13, Рівненській - 4 і 15, Львівській - 12 і 31 (без урахування трагедії цього тижня), у Полтавській - 24 і 76, у Черкаській - 26 і 29, у Вінницькій - 35 і 197, Житомирській - 41 і 65, Одеській - 52 і 172, Києві - 72 і 251.

УВКПЛ ООН уточнює, що в червні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 164 особи та ще 614 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померло 8 і було поранено 27 осіб.

Загалом від початку війни на зброю вибухової дії з великою зоною ураження припало 90,5% усіх випадків загибелі або поранення, зазначається в документі.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 18 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

Джерело: https://ukraine.un.org/en/238956-civilian-casualties-ukraine-24-february-2022-30-june-2023