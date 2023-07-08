Події

07:23 08.07.2023

Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої, протягом доби відбулося приблизно 36 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

У волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

Українські захисники відбили всі ворожі атаки поблизу Новоселівського та Стельмахівки Луганської області, міста Мар'їнка, Благодатного та Берхівки Донецької області.

Упродовж доби ворог вів штурмові дії на лиманському напрямку, а також безуспішно намагався витіснити українські війська із займаних позицій у районі на північний захід від Берестового Луганської області.

Також окупанти здійснили безуспішні наступальні дії неподалік Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначається у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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