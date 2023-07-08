За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, 4 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок суботи.

Також, українські військові знищили 2 ворожі розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.