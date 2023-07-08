За добу війська РФ завдали 53 авіаудари, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя, а також 53 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

"На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди", - йдеться в повідомленні.

У ніч на суботу ворог знову атакував територію України ударними дронами типу Shahed іранського виробництва, інформація про наслідки уточнюється. Загалом минулої доби було знищено 12 із 18 БПЛА.

Протягом доби окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 112 населених пунктів України, а також завдали авіаційних ударів поблизу Вільшаної Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки, Олександро-Шультиного, Білої Гори, Сєверного, Красногорівки і Великої Новосілки в Донецькій області.