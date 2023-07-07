Події

15:31 07.07.2023

Ворожий С-300 влучив в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, без постраждалих - ОВА

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Російські окупаційні війська вдень завдали удару по Запоріжжю снарядами С-300 - сталося загоряння однієї з будівель, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", – написав він у телеграм-каналі.

"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів", - закликав Малашко.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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