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13:27 07.07.2023

Окрім Князєва, підозр суддям не висували, кворум для роботи Великої палати Верховного суду є - голова суду

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Окрім Князєва, підозр суддям не висували, кворум для роботи Великої палати Верховного суду є - голова суду

Голова Верховного Суду (ВС) Станіслав Кравченко заявляє про відсутність у нього юридичних підстав не допускати до роботи Великої палати ВС суддів, які фігурують у справі про хабарництво ексголови суду Всеволода Князєва, кворум для роботи палати є.

На пресконференції в п'ятницю в Києві голова суду розповів, що після свого обрання спрямував зусилля на стабілізацію роботи суду. "Багато чого вдалося зробити, відбулися призначення до апарату суду, всі суди (касаційні у складі ВС) сформовано. Сформовано палати, де були вакансії, зокрема до Великої палати. Все організовано, все працює", - розповів він.

Водночас Кравченко визнав: "Безумовно, залишається проблемною робота Великої палати".

"Але вона виглядає у такий спосіб, що крім Князєва, нікому підозру не пред'явлено і ніхто із суддів від своїх обов'язків не відсторонений", - наголосив він.

У цьому контексті голова ВС продовжив: "У мене немає правових підстав не допускати до роботи (суддів Великої палати) - тільки слідство за погодженням із Вищою радою правосуддя це може зробити".

Тобто, як пояснив Кравченко, ситуація фактично не змінилася.

"Щодо того, що були на певних телеграм-каналах вкидання щодо двох чи трьох суддів (про слідчі дії в суддів та плановані підозри - ІФ-У), - мені про це нічого не відомо. Думаю, що навіть той, кому відомо, цього поки що не озвучить, бо це таємниця слідства".

Кравченко також додав, що з Великої палати один суддя пішов у відставку, є суддя, яка подала у відставку, є суддя, яка хворіє, є суддя або двоє суддів, які перебувають у тривалій відпустці.

"Але пов'язувати це все з цими речами (справою Князєва) я не можу. Очевидно, проблема залишається. І її буде вирішено або коли слідство комусь пред'явить претензії, або коли вирішиться на законодавчому рівні. Якщо ви звернули увагу, то за озвученим рішенням РНБО також є згадка про впорядкування роботи Великої палати", - зазначив він.

На запитання про те, чи є кворум для роботи Великої палати, Кравченко сказав: "Так, кворум для роботи є. За всіма вакансіями, які з'явилися, було обрано нових суддів, голова Верховного Суду входить за посадою до Великої палати".

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва з альтернативою застави в понад 107 млн грн.

Князєва підозрюють в одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди.

Теги: #верховний_суд

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