Окупанти створили новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому Маріуполі - британська розвідка

Військово-морський флот РФ створив 1 липня новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполі Донецької області, йдеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети SS-N-30A "Калібр"... Азовський військово-морський округ, найімовірніше, зосередиться на підтримці тилових і контрпартизанських завдань, вивільняючи основний Чорноморський флот для зосередження на далеких ударних операціях та проєктуванні морської могутності далі за кордон", - ідеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що Азовське море є життєво важливим для РФ, оскільки воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. "У контексті війни це також пропонує альтернативний варіант поповнення запасів збройних сил, якщо сухопутні маршрути РФ на південь України будуть порушені", - наголошується в повідомленні.