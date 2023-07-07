Події

07:58 07.07.2023

Ще одне тіло витягли з-під завалів у Львові, загальна кількість жертв сягнула десяти

1 хв читати
Ще одне тіло витягли з-під завалів у Львові, загальна кількість жертв сягнула десяти

Ще одне тіло витягли з-під завалів у Львові, загальна кількість загиблих досягла 10 осіб, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз рятувальники звільняють загиблу від завалів", - написав Садовий у телеграм-каналі.

На цьому рятувально-розшукова операція буде завершена, підсумував він.

Раніше в МВС повідомили про 9 загиблих станом на 7 ранку п'ятниці. Також 42 людини поранені.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти здійснили ракетну атаку по Львову та області.

 

 

Теги: #атака #жертви #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 07.07.2023
У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

07:46 07.07.2023
Вночі у Дніпропетровській області ППО ліквідувала шість "шахедів", є загиблі

Вночі у Дніпропетровській області ППО ліквідувала шість "шахедів", є загиблі

07:24 07.07.2023
Уже дев’ять загиблих від ворожої атаки по Львову та 42 поранених, із них три дитини

Уже дев’ять загиблих від ворожої атаки по Львову та 42 поранених, із них три дитини

02:21 07.07.2023
Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

00:19 07.07.2023
Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

23:02 06.07.2023
Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

21:24 06.07.2023
Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

20:10 06.07.2023
Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

20:01 06.07.2023
На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

19:17 06.07.2023
У Львові розібрано близько 43% завалів на місці влучання ракети

У Львові розібрано близько 43% завалів на місці влучання ракети

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

ОСТАННЄ

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

Голова МАГАТЕ повідомив про прогрес у плані доступу до об'єктів ЗАЕС

Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

Військові та поліція роблять усе, щоб не допустити підриву Київської ГЕС, - керівник облполіції

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

У результаті грози в Борисполі впала труба в одній із котелень

Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

У Чернігівській області через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА