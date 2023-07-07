Вночі у Дніпропетровській області ППО ліквідувала шість "шахедів", є загиблі

Уночі в Дніпропетровській області ППО ліквідувала 6 "шахедів", є двоє загиблих, а також виникла пожежа на приватному підприємстві, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував область "шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПВК "Схід". Уламки одного з них упали на авто, яке їхало трасою. Двоє людей загинули", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, загорілася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Лисак зазначив, що ще один БПЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м і сягало 4-метрової висоти.

"Його рятувальники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - повідомив він.

Також по Нікополю агресор ударив із важкої артилерії, люди не постраждали, зазначив голова ОВА.