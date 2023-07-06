Події

21:20 06.07.2023

Окупанти завдали 41 авіаудар по Україні за добу

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Окупанти завдали 41 авіаудар по Україні за добу

Російські окупанти завдали 41 авіаційного удару по території України протягом доби і здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

Також у ніч проти четверга РФ завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет "Калібр", 7 із яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, а 3 ракети влучили по місту Львів.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районі Гатища Харківської області, біля Кармазинівки та Невського Луганської області, Іванівського, Тернів, Іванівки, Федорівки, Новокалинового, Авдіївки, Красногорівки та Вугледара Донецької області.

Противник за добу здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, включно з містами Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м.Херсон.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріл

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