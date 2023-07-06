Події

16:32 06.07.2023

Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

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Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

Болгарську військову допомогу Україна використовує для захисту, зокрема, цивільного населення, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Софії в четвер.

"Це пакет на захист. Це не пакет наступу. Це пакет, щоб батьки могли захистити своїх дітей", - сказав він.

Українська артилерія, сказав президент, "не б'є навіть на територію ворога - Росії, яка заслужила цього після того, що вона зробила".

"Коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по наших військових? Ні. Вони використовують ракети прямо по цивільному населенню, по квартирах. Сьогодні було вбито людей у Львові. У Львові поблизу кордону з Польщею. Це вже кордон із країною, яка є членом НАТО", - зазначив Зеленський.

"Це рішення ваше, суверенне: допомагати Україні чи ні. Кожна людина має право, будь-яка держава має право захищати себе, будь-яка людина має право захистити своїх дітей", - сказав президент.

Теги: #болгарія #зеленський

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