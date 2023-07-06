Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" здійснила огляд та опечатування трьох приміщень на території Нижньої лаври

Комісія Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" здійснила огляд та опечатування трьох приміщень на території Нижньої лаври, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Комісія заповідника сьогодні зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (резиденція митрополита Онуфрія), 69, 71. Повне ігнорування санітарних та протипожежних норм", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Водночас в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП) заявляють, що виселення ченців, опломбування та обмеження доступу до приміщень містить ознаки вчинення кримінального злочину, а адвокат монастиря закликав правоохоронні органи не сприяти діям заповідника.

Як повідомлялося, у липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври. В УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.