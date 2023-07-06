Події

08:06 06.07.2023

ЗС України ліквідували 600 окупантів

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ЗС України ліквідували 600 окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 600 окупантів, 22 артсистеми, 21 БПЛА, 9 засобів ППО, 1 РСЗВ, 6 танків і 15 бронемашин, а також 30 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 232300 (+600) осіб ліквідовано, танків - 4068 (+6) од, бойових броньованих машин - 7932 (+15) од, артилерійських систем - 4310 (+22) од, РСЗВ - 657 (+1) од, засоби ППО - 404 (+9) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3635 (+21), крилаті ракети - 1264 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6888 (+23) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 605 (+7)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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