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17:26 05.07.2023

Мовний омбудсмен закликає зобов'язати депутатів ВР використовувати українську мову в публічному просторі та в медіа

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Мовний омбудсмен закликає зобов'язати депутатів ВР використовувати українську мову в публічному просторі та в медіа

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає унормувати використання депутатами Верховної Ради державної мови під час виступів у публічному просторі та в медіа.

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає за необхідне виконати рішення Конституційного Суду України та внести народних депутатів України до переліку осіб, які відповідно до статті 9 мовного закону зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків", - ідеться в повідомленні пресслужби омбудсмена з посиланням на лист до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Зазначається, що йдеться про обов'язок народних депутатів послуговуватися державною мовою не лише у стінах парламенту, як це передбачено чинним Регламентом Верховної Ради, а й під час спілкування з виборцями, під час виступів у публічному просторі, зокрема в медіа.

Кремінь переконаний, що внесення відповідних змін до статті 9 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про статус народного депутата України" є оптимальним варіантом імплементації рішення КСУ.

"Вважаю, що імплементація цього рішення шляхом внесення змін до чинного законодавства України є необхідною, особливо в умовах воєнного стану. Крім того, хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський ще до війни запропонував внести відповідні зміни і в Конституцію, а Конституційний Суд України вже схвалив таку пропозицію президента", - наголосив він.

За словами уповноваженого, у рішенні КСУ, зокрема, зазначено, що громадяни України не мають обов'язку володіти іншою мовою, крім державної, тому надання їм поза їхньою волею інформації іншою мовою є порушенням їхніх прав.

Теги: #мова #нардепи

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