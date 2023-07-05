У лікарнях залишається семеро постраждалих унаслідок удару по Первомайському - Синєгубов

Станом на ранок середи у медзакладах залишається сім мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Первомайському Харківської області у вівторок удень, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Станом на ранок 5 липня в лікарнях області залишається семеро людей. П’ятеро - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - з осколковими пораненнями. До Харкова госпіталізовано жінку з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває в медзакладі, стан - середньої тяжкості", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що о 23:30 окупанти завдали ракетного удару (попередньо С-300) по Білому Колодязю, у результаті зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі цукрового заводу. Двох чоловіків (45 і 37 років) госпіталізовано з вибуховими травмами, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, близько 20:00 окупанти здійснили потужний мінометний обстріл села Уди. Завдано 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинки та знищено автомобіль. Жертв немає.

Уранці 5 липня ворожого обстрілу зазнали Білий Колодязь і Козача Лопань. У Білому Колодязі пошкоджено багатоквартирний будинок й автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу горів будинок, без постраждалих.