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23:42 04.07.2023

Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та попередив про підготовку провокацій РФ на ЗАЕС

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Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та попередив про підготовку провокацій РФ на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію на фронті, домовленість про військову допомогу і підготовку провокацій з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Зокрема, президент повідомив про укладання нових оборонних домовленостей і подякував за вже надану допомогу.

"Обговорили виконання попередніх і домоглися нових оборонних домовленостей. Дякуємо за велику партію броньованих машин, зокрема, дуже потрібен санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО", - написав він у Telegram у вечір вівторка.

У ході обговорень ситуації на фронті Зеленський заявив, що "після дій Пригожина весь світ побачив, що Росія не має простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей".

Наголосивши на потребі діяти рішуче як у військовому плані, так і в політичному, вказавши на майбутній 11-12 липня саміт у Вільнюсі "дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним".

Президент повідомив, що попередив Макрона про підготовку окупантами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.

"Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ", - резюмував він.

 

 
Теги: #україна #макрон #зеленський

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