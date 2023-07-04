Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Первомайському зросла до 16 осіб, наймолодшому - 1 рік

За оновленими даними, кількість постраждалих унаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами по Первомайському Харківської області у вівторок удень, зросла з 12 до 16 осіб.

"Поранення дістали 16 осіб, серед яких семеро дітей. Наймолодшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, внаслідок удару також пошкоджено багатоповерхівку, зафіксовано займання автомобілів.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Первомайському постраждали 12 осіб, зокрема п'ятеро дітей.

Під час удару по Первомайському в місті відбувалася церемонія прощання із загиблим біля Бахмуту бійцем Kraken і 3 штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малиш").