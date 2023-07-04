Події

13:24 04.07.2023

Макрон пропонує штрафувати сім'ї молодих людей, які беруть участь у заворушеннях

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Макрон пропонує штрафувати сім'ї молодих людей, які беруть участь у заворушеннях

Президент Франції Еммануель Макрон має намір застосовувати фінансові покарання до сімей молодих людей, які беруть участь у порушеннях громадського порядку, повідомила газета Le Parisien.

"Потрібно, щоб за першого порушення ми могли простим порядком фінансово карати сім'ї", - наводить видання слова президента під час зустрічі з представниками поліцейської бригади з боротьби зі злочинністю (BAC). Зустріч не була анонсована і відбулася в ніч на вівторок в одному з кафе на півночі Парижа.

"Такий собі мінімальний тариф після першої витівки", - пояснив Макрон.

Глава держави висловив підтримку поліцейським силам після декількох днів заворушень у містах Франції.

За даними Le Parisien, попри переважний спокій останніх ночей, Макрон не вважає, що "все вже позаду". "Подивимося, що відбуватиметься 13 і 14 липня (Національне свято у Франції – ІФ-У) і ще найближчими місяцями", - сказав президент, закликавши сили правопорядку "залишатися в максимальній готовності".

За тиждень, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, 3 486 осіб було затримано, з них 1 366 у Паризькому регіоні. Спалено 5 892 машини, 1 105 будівлям завдано шкоди підпалами або погромами. Поранено понад 800 поліцейських і жандармів.

Наслідки заворушень позначилися на туристичній галузі. Багато іноземних туристів, зазначають ЗМІ, через спостережувані в країні події або за рекомендацією своїх посольств стали відмовлятися від канікул у Франції.

Заворушення у Франції розпочалися після того, як поліцейський застрелив 17-річного підлітка, який, будучи за кермом машини, відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців. Інцидент розбурхав усю країну і спровокував хвилю нічних заворушень у багатьох містах.

Теги: #франция #макрон

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