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16:28 03.07.2023

Саакашвілі заявив на суді про свою невинуватість у всіх порушених проти нього кримінальних справах

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Саакашвілі заявив на суді про свою невинуватість у всіх порушених проти нього кримінальних справах

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з лікарняної палати клініки "Вівамед" узяв у понеділок через відеозв'язок участь у судовому процесі проти нього у справі про розгін мирного мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та погром того самого дня телекомпанії "Імеді", він вважає себе невинуватим у цій та інших порушених проти нього кримінальних справах.

"Чому в ув'язненні тримають абсолютно невинну людину. Я не скоював злочинів, у яких мене обвинувачують", - заявив Саакашвілі.

Він також заявив, що тюремне ув'язнення його "не зламає", і він продовжить політичну боротьбу для зміни нинішньої влади Грузії.

"Я маю намір брати активну участь у політичних процесах у Грузії. Ми обов'язково змінимо нинішню владу і не допустимо громадянського протистояння", - сказав Саакашвілі, наголосивши, що є громадянином України і пишається цим.

Він запропонував владі відкриту дискусію, у якій грузинський народ дасть свою оцінку.

Судове засідання триває.

Теги: #суд #саакашвілі

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