Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

На таврійському напрямку Сили оборони України продовжують просування вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже три роти за добу, також знищено 34 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, знищено гвинтокрил Ка-52, чотири танки, три ББМ, дві гармати Д-30, БМ-21 "Град", два БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", дві гаубиці "Мста-Б" та автомобільну техніку.

Також було знищено 12 складів боєприпасів ворога.