Українська писанка та кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити списки нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у 2024 році

Українська писанка й кобзарсько-лірницькі традиції можуть бути включені до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже у 2024 році, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що номінація "Технологія виконання вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області" проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.