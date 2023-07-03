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12:51 03.07.2023

Українська писанка та кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити списки нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у 2024 році

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Українська писанка та кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити списки нематеріальної спадщини ЮНЕСКО у 2024 році

Українська писанка й кобзарсько-лірницькі традиції можуть бути включені до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже у 2024 році, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, "Українська писанка: традиція і мистецтво", а також номінація до Реєстру належної практики охорони "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що номінація "Технологія виконання вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області" проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.

Теги: #юнеско

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