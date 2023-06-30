Події

18:46 30.06.2023

Ракетний обстріл Сергіївки на Донеччині: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені

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Російські окупанти в п'ятницю, 30 червня, завдали ракетного удару по селу Сергіївці Донецької області. Зруйновано будівлю освітнього закладу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів зруйнованої будівлі вилучено тіла двох загиблих осіб. А також врятовано одну особу. Загалом внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро осіб", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місці виконання робіт рятувальники розібрали 55 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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