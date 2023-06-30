Прикордонники запобігли незаконному вивезенню за кордон картини, імовірно, австрійського художника кінця XIX - початку ХХ ст.

Державна прикордонна служба запобігла спробі незаконного вивезення з території України витвору мистецтва, який може становити історичну та культурну цінність, повідомляє відомство.

"Сьогодні опівночі у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон твору мистецтва, який, ймовірно, становить історичну та культурну цінність", - йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ в п'ятницю.

Як повідомляється, під час огляду "мікроавтобуса Mercedes української реєстрації правоохоронці спільно з митниками знайшли у багажному відділенні картину. Попередньо встановлено, що це полотно відомого австрійського художника Еміля Барбаріні, який писав наприкінці ХІХ - початку ХХ століть. Вона знаходилася серед особистих речей пасажирів. Картину виконано у жанрі сільського пейзажу на дерев’яній дошці. Зі слів водія, її попросили перевезти у Чехію як подарунок".

"Наразі предмет мистецтва вилучили встановленим порядком співробітники митниці. Його художню та історичну цінність визначать експерти", - ідеться в повідомленні.