Події

12:57 30.06.2023

Прикордонники запобігли незаконному вивезенню за кордон картини, імовірно, австрійського художника кінця XIX - початку ХХ ст.

1 хв читати

Державна прикордонна служба запобігла спробі незаконного вивезення з території України витвору мистецтва, який може становити історичну та культурну цінність, повідомляє відомство.

"Сьогодні опівночі у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон твору мистецтва, який, ймовірно, становить історичну та культурну цінність", - йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ в п'ятницю.

Як повідомляється, під час огляду "мікроавтобуса Mercedes української реєстрації правоохоронці спільно з митниками знайшли у багажному відділенні картину. Попередньо встановлено, що це полотно відомого австрійського художника Еміля Барбаріні, який писав наприкінці ХІХ - початку ХХ століть. Вона знаходилася серед особистих речей пасажирів. Картину виконано у жанрі сільського пейзажу на дерев’яній дошці. Зі слів водія, її попросили перевезти у Чехію як подарунок".

"Наразі предмет мистецтва вилучили встановленим порядком співробітники митниці. Його художню та історичну цінність визначать експерти", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #картина #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 24.06.2023
Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

16:12 10.06.2023
Держприкордонслужба зафіксувала чистий відтік з України 25 тис. осіб після трьох збалансованих тижнів

Держприкордонслужба зафіксувала чистий відтік з України 25 тис. осіб після трьох збалансованих тижнів

12:56 09.06.2023
Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

11:29 07.06.2023
Польські фермери заблокували рух вантажівок з України, що прямують через Шегині

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України, що прямують через Шегині

10:48 04.06.2023
При виїзді з України за кордон отримують відмови 120-150 осіб на день - ДПСУ

При виїзді з України за кордон отримують відмови 120-150 осіб на день - ДПСУ

15:09 29.05.2023
Держприкордонслужба не обмежує виїзд за кордон юнакам до 18 років - роз'яснення

Держприкордонслужба не обмежує виїзд за кордон юнакам до 18 років - роз'яснення

15:47 27.05.2023
Пасажиропотоки в Україну і з країни цього тижня знову були приблизно рівними - Держприкордонслужба

Пасажиропотоки в Україну і з країни цього тижня знову були приблизно рівними - Держприкордонслужба

16:34 16.05.2023
Харківські прикордонники приземлили російський БПЛА "Картограф"

Харківські прикордонники приземлили російський БПЛА "Картограф"

18:09 24.04.2023
На українсько-угорському кордоні тимчасово припинено оформлення осіб і транспортних засобів - Держприкордонслужба України

На українсько-угорському кордоні тимчасово припинено оформлення осіб і транспортних засобів - Держприкордонслужба України

15:25 23.04.2023
Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слідство проситиме арешт з альтернативою застави в 10 млн грн для викритого на шахрайстві нардепа Алєксєєва

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

ОСТАННЄ

Слідство проситиме арешт з альтернативою застави в 10 млн грн для викритого на шахрайстві нардепа Алєксєєва

Україні для контрнаступу потрібні боєприпаси та сучасні винищувачі - Залужний

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

Надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою є порушенням його прав - мовний омбудсмен

Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

На раніше затопленій ділянці берега заповідника "Хортиця" виявлено старовинний човен-моноксил, якому не менше 300 років - Ткаченко

У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

У Харкові знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" - СБУ

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА