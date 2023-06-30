У Харкові знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" - СБУ

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури в результаті багатоетапної спецоперації знешкодили агентурну мережу ФСБ, до якої входили три місцеві жителі, які збирали розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони на території регіону.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

За даними слідства, підозрювані були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед завербованих був і колишній викладач місцевого вишу.

Фігуранти намагалися виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі українських військ на східному фронті. Їх також цікавили маршрути руху та пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння і боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості підозрювані передавали до ФСБ через телеграм.

Ці розвіддані були необхідні окупантам для підготовки та проведення масованих ударів по Харкову з використанням РСЗВ "Смерч" та "Ураган".

Співробітники СБУ затримали всіх трьох під час виконання ними завдань, поставлених російськими кураторами.

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами листування з окупантами.