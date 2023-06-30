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09:40 30.06.2023

Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

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Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

Влада Кремля, можливо, має намір узяти на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" після її збройного заколоту та перетворити компанію на державне підприємство, проте незрозуміло, чи взяв Кремль на себе зобов'язання щодо такого курсу дій, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 червня.

"The Wall Street Journal повідомила, що російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, як повідомляють, вилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару аль-Асаду, що "Вагнер" більше не діятиме в Сирії як незалежна організація і що персонал "Вагнера" відзвітував перед російською військовою базою в Латакії", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, представники МЗС РФ також повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Аршанжу Туадеру і керівництву Малі, що "Вагнер" продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

27 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль "повністю фінансує" і "повністю забезпечує" ПВК "Вагнер", і російські чиновники можуть використати наявний статус цього угруповання як організації, яку фінансує й забезпечує держава, для завершення її офіційної націоналізації.

Західні аналітики вважають, що, найімовірніше, націоналізація "Вагнера" сприятиме зусиллям Міністерства оборони Росії (МО) щодо включення наявних співробітників приватної військової компанії до складу регулярних російських збройних сил на основі контрактів. "Націоналізація "Вагнера" навряд чи різко порушить його зарубіжну діяльність, і Кремль може бути зацікавлений в прийнятті де-юре відповідальності за операції "Вагнера" за кордоном, щоб позбавити групу джерела впливу, що залишилося, і незалежного грошового потоку", - наголошується в повідомленні.

Раніше ISW оцінював, що угода, укладена за посередництва невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, імовірно, ліквідує "Вагнера" як незалежного гравця, яким він є нині, але може дозволити зберегтися елементам угруповання. Кремль не повідомляв про свій намір націоналізувати "Вагнер", і, можливо, що Путін ще не визначився, який курс дій обрати, щоб підпорядкувати групу більш жорсткому контролю Кремля.

 

Теги: #вагнер #isw

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