Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатимуть на черговому засіданні Ставки

Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатиметься на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомив в ефірі телемарафону в четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Давайте подивимося, де вони (вагнерівці - ІФ-У) опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози. Це непрості люди. Є розуміння, що якщо кількість вагнерівців, а саме 8-8,5 тисяч, опиниться безпосередньо в Білорусі... Зараз такої кількості там немає. Подивимося, чим вони будуть там займатися", - сказав він.

За словами Данілова, "зараз за дуже короткий проміжок часу був поставлений табір, що складається з літніх наметів. І будемо дуже уважно спостерігати, навіщо все це буде там відбуватися".

"Ба більше, я можу сказати, що президент нашої країни Володимир Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянути це питання. На найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися", - сказав секретар РНБО.