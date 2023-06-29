Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона загинули двоє людей

Унаслідок російського обстрілу Херсона в четвер загинули двоє людей, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 29 червня 2023 року близько 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Херсона. Внаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб. Ще двох цивільних госпіталізували з опіками", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Як уточнив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, після обіду окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Херсоні. "Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє - перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості".