У Нацкомісії зі стандартів державної мови наголошують на рекомендаційному характері пропозиції щодо перейменування Запоріжжя

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста.

"Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", - сказав голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов на пресконференції в середу в Києві.

Він зазначив, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органів місцевого самоврядування на проблеми.

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

Водночас, за її словами, до нацкомісії надійшли звернення, зокрема від жителів Запоріжжя, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запоріжжя", після чого комісія звернулась із цим питанням до робочої групи, що опікувалася питаннями перейменування.

"Якщо чесно, спочатку ми не планували це слово взагалі розглядати і подавати в списках, але кожен громадянин країни має право на свою позицію", - зазначила вона.

Новікова також повідомила, що серед членів робочої групи також були дискусії щодо цього питання та історичного підґрунтя назви міста.

"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва", - наголосила вона.

Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. До переліку потрапило й місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.