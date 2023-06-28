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14:14 28.06.2023

Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

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Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатний захищати, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні", - сказав Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

За його словами, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.

"Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень", - сказав глава держави.

Він наголосив, що навіть внутрішні сили в Росії вже "перестали озиратися на кволого господаря Кремля".

"Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість. І тому абсурдно озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави", - сказав Зеленський.

Теги: #нато

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