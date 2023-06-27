Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16, програма ще розробляється

Міжнародна програма навчання українських пілотів на винищувачах F-16 все ще розробляється західними країнами, тривалість курсу може варіюватися залежно від підготовки пілотів і мовних навичок.

Як повідомили Reuters у Міноборони Данії, "діалог і планування все ще тривають, тому остаточного плану поки що немає".

Зазначається, що Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів, а також до 40 солдатів для підготовки і технічного обслуговування, повідомило міністерство оборони.

Міністерство не може сказати, скільки часу буде потрібно для завершення навчання.

"Це залежить від їхнього бойового досвіду і мовних навичок", - йдеться в повідомленні.