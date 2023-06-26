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20:02 26.06.2023

Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

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Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України, повідомляє Рада міністрів.

"Постановами №444 і №445 від 23 червня 2023 р. Рада міністрів Республіки Болгарія затвердила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Зазначається, що затверджений перелік співставний з обсягом допомоги з першого пакета, яку надав тимчасовий уряд рішенням від 22 грудня 2022 року.

Крім цього, повідомляється що надана допомога не порушить стандартів збройних сил Болгарії та їх бойової підготовки.

 

Теги: #болгарія #військова_допомога

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