За добу ЗС України ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника

За добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника, повідомляє Генштаб збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 225580 (+950) осіб ліквідовано, танків - 4031 (+1) од, бойових броньованих машин - 7820 (+14) од, артилерійських систем - 4055 (+21) од, РСЗВ - 624 (+0) од, засоби ППО - 385 (+0) од, літаків - 314 (+0) од, вертольотів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3482 (+10), крилаті ракети - 1259 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6751 (+16) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 557 (+5)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.