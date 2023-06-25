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11:40 25.06.2023

Зеленський зробить серію публікацій у соцмережах про військові шеврони

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Зеленський зробить серію публікацій у соцмережах про військові шеврони

Президент України Володимир Зеленський має намір зробити серію публікацій у соцмережах про шеврони, які йому передають військові та волонтери.

"Іноді тут, у моєму кабінеті, буває мій син. Іноді. Але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у госпіталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці", - сказав він у відеозверненні в неділю.

Ця дошка для шевронів, за словами президента, "заповнюється, але дуже повільно".

"Я щасливий, що його цікавить саме це - наші герої, наша оборона, українські шеврони. Уже давно я хотів зробити спеціальну серію публікацій у моїх соцмережах про ці шеврони. Про те, звідки вони, хто передав, які це підрозділи. І саме сьогодні ми почнемо такі публікації", - сказав Зеленський.

Він також подякував низці українських підрозділів, які, за його словами, "виконали найбільше роботи на фронті".

 

Теги: #шеврон #публікація

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